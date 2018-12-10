Kanunlara aykırı avlanan iki kişi tespit edildi

Çayönü ve Serdarlı’da kanunsuz avlanmadan dolayı iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çayönü ve Serdarlı’da kanunsuz avlanmadan dolayı iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polisten verilen bilgiye göre, dün, babası adına kayıtlı av tüfeği ile Çayönü köyünün güney batı kısmında ava kapalı bölgede avlandığı gerekçesiyle M.K (E -17) ile Serdarlı köyünün güney doğusunda ava kapalı bölge içerisinde avlandığı gerekçesiyle M.Ç (E-37) hakkında yasal işlem başlatıldı.



Bahse konu şahıslar av korucuları tarafından tespit edildi.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK...

Öte yandan Lefkoşa’da faaliyet gösteren Advice isimli öğrenci yurdunda çalışan

İ.A.H (E-21), kiracılardan tahsil etmiş olduğu 5 bin 950 TL’yi işyeri muhasebesine teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı.



Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.