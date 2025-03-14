KAPLICA VE GİRNE’DE TRAFİK KAZALARI

Alkol ve dikkatsizlik kazaya neden oldu, yaralılar taburcu edildi

Kaplıca - Balalan Anayolu’nda ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam dört kişi yaralandı.

Kaplıca - Balalan Anayolu’nda 28 yaşındaki Onur Önder, 95 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla yol dışına çıkarak toprak sete çarptı. Yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu edildi.

Girne Osman Örek Caddesi’nde ise 27 yaşındaki Nizam Ovezov, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine, ardından park halindeki bir araca ve bir işletmenin camına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan üç kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi. Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor