  • BIST 97.141
  • Altın 242,390
  • Dolar 6,2773
  • Euro 7,3787
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Kara deliğin maddeyi yutuşu gözlendi.

»
Maddenin saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğü gözlendi
Kara deliğin maddeyi yutuşu gözlendi.

Science Daily'nin haberine göre, Leicester Üniversitesi'nden Profesör Ken Pounds liderliğindeki gök bilimciler, Avrupa Uzay Ajansı'nın X-ışını gözlemevi XMM-Newton'un verilerini kullanarak, ilk kez maddenin, ışık hızının yüzde 30'una tekabül eden saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine çekildiğini gözledi.

 

Pounds ve ekibinin, gözlemi, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan PG211+143 galaksisinden yayılan X-ışını tayfını incelerken yaptığı belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

‘IŞIK BİLE KARA DELİKLERİN ETKİ ALANINA GİRMEMEK İÇİN YETERİ KADAR HIZLI DEĞİL'

Bilim adamları, ışığın bile çok güçlü çekim sahalarına sahip kara deliklerin etki alanına girmemek için yeteri kadar hızlı olmadığını ifade ediyor.

Kara deliklerin, maddeden enerjinin çıkarılmasının en etkili yöntemini önerdiklerinden astronomik açıdan çok önemli olduğu belirtiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Camide seks skandalı21 Eylül 2018 Cuma 11:46
  • 'İspanyol Gribi geri dönebilir'21 Eylül 2018 Cuma 10:31
  • Veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil21 Eylül 2018 Cuma 09:11
  • 3 yıldır araştırıyorlardı: "Kedi seri katili" bulundu21 Eylül 2018 Cuma 09:09
  • Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş dev denizanası bulundu20 Eylül 2018 Perşembe 20:28
  • Kabin basıncı düğmesine basmayı unuttular, yolcuların burunları ve kulakları kanadı20 Eylül 2018 Perşembe 13:37
  • Bitkiler saldırı tehdidi karşısında nasıl savunmaya geçiyor?20 Eylül 2018 Perşembe 12:01
  • 'Cerny yenge' İstanbul'da20 Eylül 2018 Perşembe 11:30
  • 600 metreden tam isabet!20 Eylül 2018 Perşembe 09:36
  • Amazon Türkiye, ilk gününde en çok bu şikayetleri aldı20 Eylül 2018 Perşembe 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti