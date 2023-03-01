Kara kuşak sonuçları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasytonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı sonuçları açıklandı.
24-25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan KKTC Karakuşak Dan sınavında başarılı olanlara diplomaları 5 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00 te Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek tören ile verilecek.
Kuşak İmtihanına Lefkoşa ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katılırken kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye girenler diploma almaya hak kazandı.
Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Master Öykü Ergin,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptı.
SINAV SONUÇLARI
Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak
Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak
Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak
Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak
Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak
Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak
Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak
Mubarak Abdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak
Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak
Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak
Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak
Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak
Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak
Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.