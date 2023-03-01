Kara kuşak sonuçları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasytonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı sonuçları açıklandı.

24-25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan KKTC Karakuşak Dan sınavında başarılı olanlara diplomaları 5 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00 te Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek tören ile verilecek.

Kuşak İmtihanına Lefkoşa ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katılırken kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye girenler diploma almaya hak kazandı.

Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Master Öykü Ergin,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptı.

SINAV SONUÇLARI

Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak

Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak

Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak

Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak

Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak

Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak

Mubarak Abdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak

Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak

Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak

Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak

Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak

Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak

Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak