Karakolda ölüm! İntihar ettiği kaydedildi!

10 Mart 2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Boğaz Polis Karakolu’nda “Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp (Kadına Şiddet)” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Türkmenistan uyruklu Eziz Sapartagaganov (E-41), hücresinde trajik bir şekilde yaşamına son verdi.

Şahsın, hücresindeki battaniyenin yan kısmında yer alan şerit kumaş parçasını sökerek hücre kapısına bağlayıp asıldığı tespit edildi. Olay yerine gelen görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, Sapartagaganov’un cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.