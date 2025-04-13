  • BIST 9380.95
  • Altın 3957.954
  • Dolar 37.9013
  • Euro 42.9351
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

"Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor

» »
"Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor
"Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor

Bilimsel, özgür ve laik eğitim talebiyle sokağa çıkan yurttaşlar, 14 Nisan’dan itibaren her akşam saat 18.00’de Meclis önünde toplanacaklarını duyurdu. “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganıyla yapılan çağrıda, gericiliğe karşı direniş vurgusu öne çıktı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bilimsel, özgür ve laik bir eğitim için 14 Nisan'dan itibaren 18.00'de Meclis önündeyiz!” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca “#GericiliğeGeçitYok”, “#SokakSeniÇağırıyor” ve “#GeçitYok” etiketleriyle toplumsal muhalefetin dayanışma çağrısı dikkat çekti.

Toplumun farklı kesimlerinden destek gören eylemlerin, ilerleyen günlerde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 63 yaşında Tuzla'da hayata gözlerini kapadı13 Nisan 2025 Pazar 11:06
  • Sınırları aşan bir Kıbrıslı Türk… Raşit Pertev13 Nisan 2025 Pazar 11:02
  • Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!12 Nisan 2025 Cumartesi 09:59
  • Doç. Dr. Hamit Caner Yazdı...Halk Düşmanları: Kurumları İçten İçten Çürütenler12 Nisan 2025 Cumartesi 09:47
  • 14 Nisan’da yine eylem var! Genel grev de gündemde...12 Nisan 2025 Cumartesi 09:44
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkı başkalaşmayı kabul etmiyor12 Nisan 2025 Cumartesi 09:43
  • Yaban Eşeği Polis Aracına Çarptı: Bir Polis Yaralandı12 Nisan 2025 Cumartesi 09:40
  • Vehit Nekipzade hayatını kaybetti...11 Nisan 2025 Cuma 12:30
  • Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok! Genel grevler kapıda....11 Nisan 2025 Cuma 12:15
  • Özersay açıkladı... UBP Girne Kadın kolları başkanı dosyası Savcılıkta...11 Nisan 2025 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti