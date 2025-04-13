"Karanlığa Teslim Olmayacağız" Diyenler 14 Nisan’da Meclis Önünde Buluşuyor

Bilimsel, özgür ve laik eğitim talebiyle sokağa çıkan yurttaşlar, 14 Nisan’dan itibaren her akşam saat 18.00’de Meclis önünde toplanacaklarını duyurdu. “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganıyla yapılan çağrıda, gericiliğe karşı direniş vurgusu öne çıktı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bilimsel, özgür ve laik bir eğitim için 14 Nisan'dan itibaren 18.00'de Meclis önündeyiz!” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca “#GericiliğeGeçitYok”, “#SokakSeniÇağırıyor” ve “#GeçitYok” etiketleriyle toplumsal muhalefetin dayanışma çağrısı dikkat çekti.

Toplumun farklı kesimlerinden destek gören eylemlerin, ilerleyen günlerde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.