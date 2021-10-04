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Karantina rekorunun yeni sahibi: Melbourne

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Avustralya'nın Melbourne şehri, 245 gün ile koronavirüs karantinasında en çok gün geçirilen şehir rekorunun yeni sahibi oldu.
Karantina rekorunun yeni sahibi: Melbourne

Avustralya'nın Melbourne şehri, 245 gün ile koronavirüs karantinasında en çok gün geçirilen şehir rekorunun yeni sahibi oldu. Önceki rekor 244 gün ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ti.

Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC, Melbourne sakinlerinin pazar akşamı kısıtlamalar altında 245. günlerini geçirdiklerini açıkladı.

Ayrıca bu sürenin dünyadaki herhangi bir şehir için en uzun toplam süreli karantina olduğu da duyuruldu.

244 gün ile rekorun önceki sahibi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ti. 

Arjantin'in başkenti Mart ve Kasım 2020 arasında sürekli karantina altındaydı.

Ardından, bu yılın Mayıs ayında toplam 10 günlük kısa bir karantinayla toplam 244 gün karantinada kaldı.

ABC'ye göre, Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehri olan Melbourne, 2020'de pandeminin başlamasından bu yana, her biri 5 ila 111 gün süren 6 kilitlenme yaşadı.

Mevcut kısıtlamalar 26 Ekim'de sona erecek, bu da yerel halkın karantina altında toplam 267 gün geçirebileceği anlamına geliyor. 

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