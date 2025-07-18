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Karaoğlanoğlu'nda korkutan kaza: 1 tutuklu, 1 yaralı

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Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.
Karaoğlanoğlu'nda korkutan kaza: 1 tutuklu, 1 yaralı

18.07.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Şehit Süleyman Recep Sokak üzerinde, Mert ÖLMEZ (E-32) 275 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZJ 181 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Semih ÇAYLAK (E-32) yönetimindeki LV 110 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralana LV 110 plakalı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
ZJ 181 plakalı araç sürücüsü Mert ÖLMEZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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