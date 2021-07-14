Karaokçu:Çocuklarımız Gençlerimiz ve Ailelerimizin Gelişimine Desteğimiz Sürecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.

İki kurum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde kapalı geçirilen zor bir pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere kaliteli zaman geçirebilecekleri olanakları yaratma konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında spor tesislerinin çocukların, gençlerin ve ailelerin her zaman gidebilecekleri bir çok sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülmesi konusunda karar üretildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde yaş gruplarına göre bölge çocuklarına yönelik futbol eğitimleri altyapı hocaları tarafından başlatıldı. Altyapıya giden çocukların formaları “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yaptırıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.

İki kurum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde kapalı geçirilen zor bir pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere kaliteli zaman geçirebilecekleri olanakları yaratma konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında spor tesislerinin çocukların, gençlerin ve ailelerin her zaman gidebilecekleri bir çok sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülmesi konusunda karar üretildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde yaş gruplarına göre bölge çocuklarına yönelik futbol eğitimleri altyapı hocaları tarafından başlatıldı. Altyapıya giden çocukların formaları “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yaptırıldı.

Uzun ve kısa vadede yapılacak diğer etkinlikler şu şekilde belirlendi:

“Akşamları çocuk ve ailelere yönelik olarak eğitici “Sinema Geceleri”; Masal anlatma tekniği ile çocuklara yönelik “Psikodrama Eğitimleri”; Federasyonlarla işbirliğinde diğer spor dallarının da tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla “Yaşama Sporla Bağlan” geceleri; Mevcut park alanında akşam saatlerinde bir çok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğin yer alacağı “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Şöleni”; “Her Çocuk Bir Yetenek” sloganı altında çocuklara yeteneklerini sergileyecekleri gecelerin düzenlenmesi; Alanında başarıyı yakalamış kişilerin katılacağı “Başarının İpuçları” söyleşi geceleri.

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzadedün akşam düzenlenen tombula gecesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yanan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde bir çok bölgede, bir çok etkinliğe imza attıklarını yüzlerce çocuğa ve aileye dokunduklarını söyledi.

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü ve Yönetiminin büyük özveri ile çalışmalarını yürüttüğünü, taraftarları ve bölge insanı ile de harika bir dayanışma ortamı yakaladığını kaydeden Karaokçu, Komisyon olarak bu çerçevede ellerinden gelen katkıyı sağlamayı bir görev olarak gördüklerini vurguladı.