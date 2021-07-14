  • BIST 1.366,790
  • Altın 504,43
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Karaokçu:Çocuklarımız Gençlerimiz ve Ailelerimizin Gelişimine Desteğimiz Sürecek

» »
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.
Karaokçu:Çocuklarımız Gençlerimiz ve Ailelerimizin Gelişimine Desteğimiz Sürecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.

İki kurum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde kapalı geçirilen zor bir pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere kaliteli zaman geçirebilecekleri olanakları yaratma konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında spor tesislerinin çocukların, gençlerin ve ailelerin her zaman gidebilecekleri bir çok sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülmesi konusunda karar üretildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde yaş gruplarına göre bölge çocuklarına yönelik futbol eğitimleri altyapı hocaları tarafından başlatıldı. Altyapıya giden çocukların formaları “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yaptırıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü arasında ‘Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ çerçevesinde işbirliği çalışması başlatıldı.

İki kurum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde kapalı geçirilen zor bir pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere kaliteli zaman geçirebilecekleri olanakları yaratma konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında spor tesislerinin çocukların, gençlerin ve ailelerin her zaman gidebilecekleri bir çok sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülmesi konusunda karar üretildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde yaş gruplarına göre bölge çocuklarına yönelik futbol eğitimleri altyapı hocaları tarafından başlatıldı. Altyapıya giden çocukların formaları “Yaşama Sporlar Bağlan” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yaptırıldı.

Uzun ve kısa vadede yapılacak diğer etkinlikler şu şekilde belirlendi:

“Akşamları çocuk ve ailelere yönelik olarak eğitici “Sinema Geceleri”; Masal anlatma tekniği ile çocuklara yönelik “Psikodrama Eğitimleri”; Federasyonlarla işbirliğinde diğer spor dallarının da tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla “Yaşama Sporla Bağlan” geceleri; Mevcut park alanında akşam saatlerinde bir çok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğin yer alacağı “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Şöleni”; “Her Çocuk Bir Yetenek” sloganı altında çocuklara yeteneklerini sergileyecekleri gecelerin düzenlenmesi; Alanında başarıyı yakalamış kişilerin katılacağı “Başarının İpuçları” söyleşi geceleri.

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzadedün akşam düzenlenen tombula gecesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yanan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde bir çok bölgede, bir çok etkinliğe imza attıklarını yüzlerce çocuğa ve aileye dokunduklarını söyledi.

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü ve Yönetiminin büyük özveri ile çalışmalarını yürüttüğünü, taraftarları ve bölge insanı ile de harika bir dayanışma ortamı yakaladığını kaydeden Karaokçu, Komisyon olarak bu çerçevede ellerinden gelen katkıyı sağlamayı bir görev olarak gördüklerini vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu Dışişleri Bakanlığı’na Sordu: Türkiye Giriş Yasakları ile ilgili ne yaptınız?14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar Mersin’de Radyo ve Televizyon Programlarına Katıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:08
  • Özyiğit: “Hayatı Ucuzlatacaktılar Ama Zam Şampiyonu Oldular”14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:52
  • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i Ziyaret Etti14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39
  • İŞAD Zamları Eleştirdi!14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" İçin Mesaj Yayımladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:20
  • KTEZO ve ECOSO İş Birliğinde Yürütülen “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” Projesi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:17
  • “Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi" Ağ Oluşturma Çalıştayı Düzenlendi14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15
  • Milli İradeye Saygı Platformu, 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Andı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:12
  • İskele’de Balıkçılık Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti