Karavezirler ve Karaokçu görüştü…

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu bugün (26.09.2018), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gönüllü çalışanlarından olan Umut Madenoğlu ile Başkan Ali Karavezirler’e bir de plaket sunan Hasan Karaokçu, başkana görevinde başarılar diledi.

Başkan Ali Karavezirler, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Karaokçu ve ekibiyle her zaman birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.