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Karayolları Dairesi'den Lefkoşa Kuzey Çevre yolu duyurusu

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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısının Gönyeli-Boğaz yolunun üzerinden geçtiği kesimde bazı yolların çıkmaz sokak olduğunu duyurdu.
Karayolları Dairesi'den Lefkoşa Kuzey Çevre yolu duyurusu

Daireden yapılan açıklamada, yollarla ilgili ayrıntılı kroki paylaşılarak bilgi verildi, kırmızı ile gösterilen yolların bundan böyle çıkmaz yol olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gönyeli-Boğaz Yolu üzerinden bağlantının, yeni yapılmış olan ve krokide yeşil işaretlenmiş güzergahtan 1, 2 ve 3 numaralı kavşaklardan sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Ayrıca yolun bu kesiminde yatay ve düşey işaretleme işleri kapsamında trafik levhası yapımı ve yol çizgisi işlerine devam edilmektedir. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, kavşak öncesi yön levhaları ile diğer trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.

 

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