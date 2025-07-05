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Karkas Operasyonu... Bir kişi daha aranıyor...

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan gerçekleştirilen "KARKAS" operasyonunda tutuklanan zanlılar A.A.M.S ve A.O.A.I mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Karkas Operasyonu... Bir kişi daha aranıyor...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder Ortaköy Lefkoşa’da 4 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından alınan bilgide içerisinde 500 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketin bırakıldığı öğrenilerek pusu görevine başlandığını ve akabinde zanlı A.O.A.I'nın kullanımında bulunan JG 345 plakalı araç ile olay yerine gelerek araçtan inen zanlı A.A.M.S'nin konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alması üzerine alıkonularak hem araç sürücüsü hem de zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu her iki zanlının yapmış olduğu itiraf nitelikli beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiği, konu maddeyi oraya bırakan şahsın arandığını, alınan emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini ve bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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