 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Karlov cinayeti KKTC'ye uzandı!

» »
Karlov cinayeti KKTC'ye uzandı!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlov'u öldüren polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş'ın bağlantılarında yeni bulgulara ulaştı

Türkiye’de yayınlanan Milliyet Gazetesi'nin haberine göre savcılığın talebi üzerine Altıntaş'a ait tüm dijital veriler üzerinde inceleme başlatıldı. Suikastın gerçekleştiği anda ‘port' olarak tanımlanan 67 ayrı girişin yapıldığı belirlendi. Bu sisteme giriş işlemlerinin peşine düşen savcılık, portlardan birisinin Kıbrıs'ta olduğunu ortaya çıkardı.

Haberde, bu e-postaların silindiği, an itibariyle interneti kullanan bazı kişilerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin IP numaralarına bakıldığında daha önce yine irtibatı olan bir kişinin Kıbrıs'ta yaşadığının görüldüğü aktarıldı.

“KIBRIS'A EKİP GÖNDERİLDİ”

Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir ekibi Kıbrıs'a gönderdi. Özel ekibin çalışmalarının ardından edindiği bilgiler, savcılıkça gizli tutuluyor. Henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Yapılan veri analizleri soruşturmada yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Suudi Arabistan'da16 Nisan 2017 Pazar 11:42
  • Şansal, Kıbrıs'ta yaşanan olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor16 Nisan 2017 Pazar 10:48
  • “Kadın ve Vakıf”’ konulu panel düzenlendi15 Nisan 2017 Cumartesi 13:29
  • Özersay: uçak biletleri daha da pahalı olacak15 Nisan 2017 Cumartesi 12:50
  • Lefkoşa ve Girne’de trafik ve asayiş operasyonu15 Nisan 2017 Cumartesi 11:13
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”15 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
  • Fikri Ataoğlu Turizm Haftası mesajı yayımladı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
  • Çevre Bakanlığı: “insan sağlığının korunması sınırını aştı”14 Nisan 2017 Cuma 18:47
  • Meteoroloji Dairesi son 24 saat için uyarı verdi!14 Nisan 2017 Cuma 18:38
  • Dışişleri Bakanlığı ibadet konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladı14 Nisan 2017 Cuma 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti