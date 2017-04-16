Karlov cinayeti KKTC'ye uzandı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlov'u öldüren polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş'ın bağlantılarında yeni bulgulara ulaştı

Türkiye’de yayınlanan Milliyet Gazetesi'nin haberine göre savcılığın talebi üzerine Altıntaş'a ait tüm dijital veriler üzerinde inceleme başlatıldı. Suikastın gerçekleştiği anda ‘port' olarak tanımlanan 67 ayrı girişin yapıldığı belirlendi. Bu sisteme giriş işlemlerinin peşine düşen savcılık, portlardan birisinin Kıbrıs'ta olduğunu ortaya çıkardı.

Haberde, bu e-postaların silindiği, an itibariyle interneti kullanan bazı kişilerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin IP numaralarına bakıldığında daha önce yine irtibatı olan bir kişinin Kıbrıs'ta yaşadığının görüldüğü aktarıldı.

“KIBRIS'A EKİP GÖNDERİLDİ”

Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir ekibi Kıbrıs'a gönderdi. Özel ekibin çalışmalarının ardından edindiği bilgiler, savcılıkça gizli tutuluyor. Henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Yapılan veri analizleri soruşturmada yer alacak.