Karpaz ve Koruçam’daki Rum ve Maronit nüfusu azalıyor

Kuzey’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumların ve Maronitlerin sayısının azalmakta olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Kormakiti (Koruçam)ve Dipkarpaz’daki Mahsurlar Ümitleri Canlı Tutuyor” başlıklı haberinde, Dipkarpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların, Koruçam’da kalan Maronitlerin sayısının sabit kaldığını yazdı.

Gazete Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Anna Aristotelus’un açıklamalarına dayanarak Kuzey’de yeniden yerleşen Maronit sayısının 293, Karpaz’da ise Kıbrıslı Rum sayısının 60 olduğunu yazdı.

Habere göre Aristotelus bu kişiler arasında 110 da çocuğun ayrıca 16 da bebeğin bulunduğunu söyledi.

Rum Meclisi’ndeki Maronitlerin Temsilcisi Yiannakis Musas ise gazeteye yaptığı açıklamada Koruçam’da ikamet eden 45 ve Karpaşa’da kalan 5 Maronitin hiçbir zaman köylerinden ayrılmadığını belirtti.

Musas açıklamasında ayrıca Koruçam’da yeniden yerleşen Maronit sayısının 250, Karpaşa’da ise 20 olduğunu söyledi.

Maronitlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin de, Güney Kıbrıs’ta çalışanlarn, geçiş kapılarında yaşadıkları gecikme olduğunu söyleyen Musas, bir kişinin, Metehan Sınır Kapısı'na gitmek ve buradan geçmek için çok zaman harcadığına da dikkati çekti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Anna Aristotelus, Maronitlerin, Maronit köylerinde kalmaları ve yeniden yerleşmelerine yönelik teşvikleri açıkladı.

Aristotelus, ilk tedbirin eğitim ve öğretim ile ilgili olduğunu, bununla birlikte ilk etapta ana okul ve ilkokulun yeniden açılmasının planlandığını ifade etti.

Öğrencilere yönelik bursların da söz konusu olacağını ifade eden Aristotelus, ayrıca öğrencilerin ve yaşlıların taşınması için de iki otobüsün alınması sürecinde de ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Aristotelus ayrıca Paskalya ve Noel yortusunda tüm ailelere yiyecek ve paket gönderilmesinden de söz etti.