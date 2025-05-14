Karpaz'da Öğrenci Otobüsü Devrildi!

Son Dakika: Yeni Erenköy'de Öğrenci Servis Aracı Devrildi — Çok Sayıda Yaralı Var

Yeni Erenköy’de bu sabah saatlerinde öğrenci taşıyan bir servis otobüsünün devrilmesiyle büyük bir kaza meydana geldi.

İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüsün kontrolden çıkarak yoldan savrulması sonucu gerçekleşti.

Yaralı öğrenciler, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla şu sıralarda Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne taşınıyor.

Hastanede yoğun bir hareketlilik yaşanırken, sağlık ekipleri yaralılara hızla müdahale ediyor.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Aileler ve yetkililer endişe içinde hastaneye akın ederken, bölgedeki trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Kazaya dair gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Detaylar birazdan…