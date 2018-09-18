  • BIST 94.887
  • Altın 244,625
  • Dolar 6,3460
  • Euro 7,4165
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Karpazlı Zeytin Üreticileri “Taşdeğirmen”de birleşti

» »
Karpaz bölgesindeki zeytin üreticileri “Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi”nin hayata geçmesiyle, “Taşdeğirmen” markası altında birleşti.
Karpazlı Zeytin Üreticileri “Taşdeğirmen”de birleşti

Karpaz bölgesindeki zeytin üreticileri “Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi”nin hayata geçmesiyle, “Taşdeğirmen” markası altında birleşti.

Projeye Karpaz bölgesindeki 50’den fazla zeytin üreticisi dahil oldu. Beş yıldır üzerinde çalışılan projenin temel hedeflerinden biri İskele - Karpaz bölgesinde yapılan zeytin üretiminin belirli bir kalite standardını yakalaması ve markalaşmanın sağlanması.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası öncülüğünde başlayan, KOBİGEM’in paydaşları arasında yer aldığı proje, KKTC Kalkınma Bankası’nın sağladığı işletme sermayesiyle hayat buldu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TAPS Projesi’nin teknik destek sağladığı, EZKOOP ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nin paydaşı olduğu proje kapsamında üretilen ürünlerin ada çağında dağıtımını Kaner Group üstlendi.

İlgili dağıtım sözleşmesi bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte imzalandı.

BESİM

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim etkinlikte yaptığı konuşmada, bu gibi projeleri desteklemenin Kalkınma Bankası’nın görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kalkınma Bankası’nın faaliyetlerinden bahseden Besim, Zeytin Kümelenme Projesi’nin bölgesel kalkınma açısından önemine değindi.

Mustafa Besim, kümelenme konusunda devlet politikası oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

SERTOĞLU

KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu konuşmasında, proje için 2012 yılından beri çalıştıklarını anlattı.

Sertoğlu, Kalkınma Bankası ve Kaner Group gibi paydaşların projede yer almasının önemine işaret etti.

Sertoğlu ayrıca, esnaf ve zanaatkarlara ucuz finansman kaynağı sağlamak için çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

NARDELLİ

AB TAPS Projesi Yardımcı Ekip Lideri Giuseppe Nardelli etkinlikte yaptığı konuşmada, projeye katkı koyan paydaşlara teşekkür etti.

Bu gibi projelerde somut çıktı görebilmenin önemine işaret eden Giuseppe Nardelli, buradaki yapının diğer sektör temsilcilerine örnek olmasını diledi.

Giuseppe Nardelli projenin, yönetsel kapasitenin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

TULGA

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da konuşmasında projenin geliştirilmesi sürecinde yaşananları anlattı.

Projenin başlangıcında üç yıl saha araştırması yürüttüklerini anlatan Tulga, projenin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tulga, ileriye dönük hedeflerden birinin de üzümün sanayileşmesi olduğunu belirtti.

HASET

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haset de konuşmasında, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Dün akşam proje kapsamında üretime başlandığını dile getiren Haset, projenin başka üreticilere de örnek olmasını diledi.

Haset, birlikte üretmekten başka kurtuluş yolu olmadığını söyledi.

HAKTANIR

Kaner Group İç Pazar Operasyon Müdürü Hakkı Haktanır ise projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yerel ürünlerin adadaki dağıtımını üstlenmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Haktanır, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından EZKOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç ve TAPS Projesi Kıdemli Uzmanı Niyal Öztürk zeytin kümelenme çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumların ardından EZKOOP ve Kaner Group arasında “Zeytin ürünleri dağıtıcılık” anlaşması imzalandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaptı.18 Eylül 2018 Salı 15:44
  • Sosyal Sigortalar'da alt ve üst sınırlar yeniden belirlendi18 Eylül 2018 Salı 15:35
  • Metin Güllü adaylıktan çekildi18 Eylül 2018 Salı 15:27
  • KIB-TEK 1 günlük gecikme için %3 faiz uyguluyor!18 Eylül 2018 Salı 15:21
  • KTMMOB “Proje Yönetimi ve Eurocodes Kapasite Artırımı” projesi kapanış etkinliği düzenleniyor18 Eylül 2018 Salı 15:15
  • Karpazlı Zeytin Üreticileri “Taşdeğirmen”de birleşti18 Eylül 2018 Salı 15:05
  • Arıklı: “Kooperatifleşme Ydp'nin temel politikası olacak”18 Eylül 2018 Salı 14:45
  • Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı18 Eylül 2018 Salı 14:30
  • Spehar: “Güvenlik Konseyi taraflardan masaya dönmelerini bekliyor”18 Eylül 2018 Salı 14:25
  • Çalışma Bakanlığı ile İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Taşeronları Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı18 Eylül 2018 Salı 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti