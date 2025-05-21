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Karşı şeride geçti... Çarptığı kişinin hayati tehlikesi var

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Gönyeli’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ü.A mahkemeye çıkarıldı.
Karşı şeride geçti... Çarptığı kişinin hayati tehlikesi var

Polis Memuru Mahmut Polat mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının  19 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:10 raddelerinde Yenikent Belediye bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrederken JY 116 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada M.Z.A yönetiminde bulunan MH 554 plakalı motosikletin ön kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpması sonucu bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Polis, kazada yaralanan M.Z.A'nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisine kaldırılmış olup ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastahanesi Yoğun bakım ünitesinde vücudunda çeşitli kırıklar, akciğer yaralanması, karaciğer kanaması teşhisi ve hayati tehlikesinin mevcut olması sebebi ile müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korumasından dolayı tahkikatın seyri ile suçun nevinin değişebileceğini ifade ederek, mümkün olduğundan dolayı zanlının serbest kalması durumunda tahkikatı olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Mercedes bir aracın önünü kestiğini direksiyonu kırdığını istemeden motora vurduğunu söyledi. Zanlı, “hemen araçtan indim arkadaşa yardım ettim. Mercedes araç kaçtı’ dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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