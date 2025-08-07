Karşıyaka ve Girne’de Alkollü Sürücüler Kaza Yaptı

Karşıyaka ve Girne’de iki farklı trafik kazasında alkollü sürücüler nedeniyle maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Her iki olayda da sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Karşıyaka’da Alkollü Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
06 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 220 miligram alkollü içki etkisi altında olan Murat AKAGÜN (E-49), VC 286 plakalı aracıyla batı istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizce Şehit Salih Özşehitoğlu Sokağı’na dönmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Oğuz KÜPELİ (E-47) yönetimindeki YC 954 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.
Kazada yaralanan Murat AKAGÜN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.
