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Kasım Kuni: "Korumanın artırılması yönünde bize bir talep iletilmedi"

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“Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisini sonlandırmazsa öldürüleceği yönünde tehdit alan Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, evinin önündeki polis korumasının kaldırıldığını duyurdu.
Kasım Kuni: "Korumanın artırılması yönünde bize bir talep iletilmedi"

“Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisini sonlandırmazsa öldürüleceği yönünde tehdit alan Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, evinin önündeki polis korumasının kaldırıldığını duyurdu.

Kısa Dalga'ya konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, devriyenin çekildiği bilgisinin doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Devriyeyi çekmedik, sadece devriye şeklinde olduğu için her dakika kapının önünde olamıyor. Ancak biz gerekli önlemleri almış durumdayız."

Kuni, Akın'a sürekli koruma sağlanıp sağlanmayacağı konusunda ise "Korumanın artırılması yönünde bize bir talep iletilmedi. Olsa da zaten öyle bir yasamız yok. Ancak devriyenin çekildiği bilgisi doğru değil" diye konuştu.

Kaynak: Kısa Dalga

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