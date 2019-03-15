Katliamda dikkat çeken silah detayı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 13.50'de düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı.

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetti. Başbakan katliamın 'ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı olduğunu' belirtirken, silahların üzerinde, geçmişte Avrupa'nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadeler yer aldı. Örneğin, silahların birinde Kosava Savaşı'nda 1. Murad'ı sırtından bıçaklayan Sırp Miloş Obiliç'in adı yazılı.

Terör saldırısının ardından ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını bildiren Ardern, teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde yer almadığını belirtti. Terör saldırılarında 49 kişinin katledildiği duyuruldu. Christchurch sağlık yetkilileri, yerel hastanede yaralı 48 kişinin tedavi gördüğünü ifade etti.

Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.

Teröristler görüntülerde silahlarını ve şarjörlerini sıklıkla değiştirirken, katliam öncesi paylaşımlarında aşırı sağcı ve ırkçı müzikler dinlediği, sosyal medya mecralarında ırkçı ve Müslüman karşıtı ifadelerde bulundukları dikkati çekti.



SİLAHLARIN ÜZERİNDE MÜSLÜMAN KARŞITI İFADELER

Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Nefret manifestosunda cami saldırganı terörist, Türkiye'ye karşı "(İstanbul boğazının batısına) Eğer ki Avrupa topraklarına geçmeye çalışırsanız, boğazın batısına gelmeye çalışırsanız sizleri öldürürüz." tehdidinde bulundu.

ERDOĞAN TERÖRİST SUİKAST LİSTESİNDE

Camiye saldıran teröristin, nefret manifestosunda hazırladığı suikast listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadık Han gibi isimler de yer aldı.

Terörist, manifestosunda, Erdoğan'a ilişkin "insanlarımızın en eski düşmanı ve Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da yaşayan Türkleri "etnik düşman" şeklinde tanımladı.

"AYRINTISIYLA PLANLANMIŞ BİR TERÖR SALDIRISI"

Başbakan Ardern, bunun "ayrıntısıyla planlanmış bir terör saldırısı olduğunu" ifade ederek, teröristlere ait araçlarda el yapımı patlayıcılar bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin bu patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, teröristlerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti.

Ardern, "Fanatiklerin düzenlediği bu şiddet ve nefret eylemine ait görüntüleri lütfen paylaşmayalım. Bu nefret saldırısı bizi yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Biz bütün bir milletçe bu nefret ve şiddet olayını reddediyoruz." diye konuştu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da terör saldırısının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu doğruladı.

Yeni Zelanda polisi, terör saldırısıyla ilgili biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı.

"AŞIRI SAĞCI TERÖRİST SALDIRILARI KINIYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü ifade eden Avustralya Başbakanı Morrison, ardından basına verdiği demeçte, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.