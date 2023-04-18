Katolik Kilisesi’nden ‘çocuklara cinsel istismar’ özrü

İspanya Katolik Kilisesi, bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarından dolayı “samimi ve alçak gönüllü bir şekilde özür dilediğini” açıkladı.

Katolik Kilisesinin İspanya’daki en üst kurumu olan İspanyol Piskoposlar Konferansının (CEE) Başkanı ve Barselona Kardinali Juan Jose Omella, Madrid’de düzenlenen genel kurul toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, Kilise olarak geçmişte çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının “günahını kabul ettiklerini” söyledi.

“Kurbanlardan samimi ve alçak gönüllü bir şekilde özür diliyoruz.” diyen Barselona Kardinali, “Bu büyük günah için af diledik ve dilemeye de devam edeceğiz. Ama af dilemek yetmiyor, bu belanın toplumumuzdan silinmesini istiyoruz. Bu nedenle hakimler, savcılık ve kamu denetçisiyle işbirliği yapmaya, elimizdeki tüm bilgileri vermeye ve protokollerimizi devreye sokmaya devam ediyoruz. Bu yaranın toplumumuzdan tamamen çıkmasını istiyoruz” dedi.

Toplumun birçok kesimini etkileyen bu gerçeğin gün ışığına çıkarılmamasını kınayan ve bu sosyal soruna karşı tüm toplumu kapsayan bir çözümün aranmasına öncülük etmeleri gerektiğini savunan Omella, şöyle devam etti:

“Kilise, Avrupa’da her beş çocuktan birini etkileyen bu belaya karşı mücadeleye öncülük etmek istiyor. Kendi sorumluluklarımızın hiçbirinden çekinmeden, bu sancılı meselenin mevcut durumda küresel boyutta ele alınmamasından üzüntü duyuyoruz. Bu dramı Kilise alanı içinde analiz etmekte ısrar ediyoruz.”

CEE, mart ayı sonunda Kamu Denetçiliği kurumuna sunduğu ve kamuoyuyla paylaştığı raporda, 1945’ten bu yana İspanya Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili 706 suçlama hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklamıştı. Raporda yer alan 706 vakanın 186’sının yakın dönemde olduğu belirtilmişti.