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Kayıp Ukraynalı belgesel yapımcısı Maks Levin ölü bulundu

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Ukraynalı belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin’in Kiev yakınlarında ölü bulunduğu bildirildi.
Kayıp Ukraynalı belgesel yapımcısı Maks Levin ölü bulundu

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından, Levin’in cesedinin dün Guta Mezhygirska köyü yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yermak, Levin’in 13 Mart’ta Kiev’deki çatışma bölgesinde kaybolduğunu kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Telegram üzerinden Ukraynalı belgesel yapımcısının iki hafta önce yoğun çatışmaların yaşandığı Vishgorod bölgesinde kaybolduğunu doğruladı.

Levin’in yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Ukraynalı medya kuruluşu “LB.ua”, belgesel yapımcısının “Rus saldırganlığının sonuçlarını belgelemek için” 13 Mart’ta asker ve eski fotoğrafçı Oleksiy Chernyshow ile Guta Mezhygirska’ya gittiğini bildirdi.

Medya kuruluşu, ikilinin araçlarından ayrılarak Moshchun köyüne yöneldiklerini ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamadığını, Oleksiy Chernyshow’un da akıbetinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Kitle Enformasyon Enstitüsü, soruşturmaya ilişkin savcılık ön raporuna atıfta bulunarak, “silahsız” Levin’in “Rus birliklerine ait kurşunlarla” öldürüldüğünü açıkladı.

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