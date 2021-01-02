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Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı.
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 'Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü'ne ilişkin kanunu imzaladı.

Yeni kanuna göre, bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak.

 

Söz konusu kanunun, 'ülkede savaş durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler' için geçerli olmayacağı da vurgulandı.

Kazakistan’da 2003'ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.

Ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İkinci İhtiyari Protokolü'ne taraf olanlar arasında Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletten 88'i yer alıyor.

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