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Kazakistan’da yolcu uçağı düştü

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Kazakistan’da Almatı yakınlarında 100 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü

Kazakistan’ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 95 yolcu ve beş mürettebatı bulunan bir uçak düştü

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, “Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.” bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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