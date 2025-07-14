Kedi katiline 1 ay hapis cezası!

Evcil bir kediyi tuzakla yakalayıp öldüren Muhammet Sağban, kamuoyunun tepkisi üzerine yargılandı ve 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yarköy’de Kasım 2023’te yasa dışı kurduğu tuzakla bir evcil kediyi yakalayıp öldüren Muhammet Sağban, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Sağban’ın vahşeti sosyal medya hesabında paylaşmasıyla kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Gelen yoğun tepkilere rağmen kendini savunmaya çalışan Sağban, yargı süreci sonunda cezaevine gönderildi. Hayvan hakları savunucuları, bunun önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Altın Patiler Derneği, şu ifadelere yer verdi:

“Bu olay toplumda derin bir infial yaratmış, binlerce kişi adalet talebiyle ayağa kalkmıştı. Nihayet yargılandı ve 1 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi! Bu verilen ceza, bizim için asla yeterli değildir. Yüreğimizi bir nebze olsun ferahlatan tek şey, artık bu vahşeti işleyenlerin çok daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bilmemizdir!

Yeni Ceza Yasası kapsamında benzer durumlar artık çok daha ciddi sonuçlar doğuracak; caydırıcı cezalarla suçlular adalet önünde hesap verecektir!

Ama biz bu adamı — Muhammet Sağban’ı — asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Hayvanlara kıyan hiçbir cani toplumun vicdanında yer bulamayacak.

Bu olay, hayvana yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadelenin sembollerinden biri olacak.

Bu sadece bir karar değil, bir çağrıdır: Hayvanlara uygulanan şiddet son bulana kadar durmayacağız.”