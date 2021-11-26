Kedilere Sokağa Çıkma Yasağı

Yasak, Victoria, Güney Avustralya ve Başkent Bölgesi eyaletlerinde tüm gün geçerli...

Bazı bölgelerde de sadece gece saatleri için uygulanacak. Kediler, yalnızca sahiplerinin hane sınırları içinde serbest gezebilecek.

Alınan karara göre, sokağa çıkan kediler toplanacak. Sahipleri ise 125 Avustralya doları yani yaklaşık bin 80 lira ceza ödeyerek kedilerini geri alabilecek.

Hayvanseverler karara tepkili olsa da yetkililer hayvanların kısıtlandığı görüşünde değil.

Karar ile yerel vahşi yaşamın korunması ve komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kedi sahiplerinin de evcil hayvanlarından daha fazla sorumlu olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Avustralya'da 3 milyon 800 bin evcil kedi bulunuyor.

Bu kedilerin her gün 1 milyon 200 bin kuşu öldürdüğü belirtiliyor.