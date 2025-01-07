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Kemal Basat: Avcılar tarafından saçmalarla vurulan eşeğin durumu kritik!

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Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da avcılar tarafından saçmalarla vurulmuş eşeğin durumunun kritik olduğunu belirterek, “Avcılığın en büyük düşmanı, kendi içerisindeki çürük elmaları temizleyememesidir” dedi.
Kemal Basat: Avcılar tarafından saçmalarla vurulan eşeğin durumu kritik!

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da saçmalarla vurulmuş bir eşeğin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, avcılık camiası içindeki "doğa teröristlerine" dikkat çekti. Basat, “Avcılığın en büyük düşmanı, kendi içerisindeki çürük elmaları temizleyememesidir” dedi.

Karpaz bölgesinde geçtiğimiz Pazar günü bir eşeğin vücudunda yüzlerce saçmayla vurulmuş halde bulunması, hayvan severleri ve çevre koruma ekiplerini harekete geçirdi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, olayla ilgili yaptığı açıklamada, avcılık camiası içinde yer alan “doğa teröristleri” olarak tanımladığı kişilere sert tepki gösterdi.

Basat, sosyal medya paylaşımında, “Bu insan görünümlü caniler, devletin verdiği izinle av tüfekleriyle doğada dolaşıyor. Psikopat bir caninin av ruhsatına sahip olması, bu tür olayların önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇÜRÜK ELMALAR TEMİZLENMELİ”

Olayı haber vererek 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayan duyarlı avcılara teşekkür eden Basat, avcılık camiası içindeki kötü niyetli kişilerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Basat, “Avcılığın saygınlığını korumak istiyorsak, bu tür psikopatları tespit edip aramızdan çıkarmalıyız. ‘Bunu yapan avcı değildir’ demekle sorun çözülmüyor” dedi.

EŞEĞİN DURUMU KRİTİK

Vurulan eşeğin hayata tutunması için Taşkent Doğa Parkı ve Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin seferber olduğunu belirten Basat, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Hayvanın vücudundaki saçmaların temizlenmesi ve tedavi sürecinin çok masraflı ve zorlu olacağını dile getirdi.

"GERÇEK AVCILARA TEŞEKKÜR"

Basat, eşeği bularak yardım çağrısında bulunan sorumlu avcılara teşekkür etti. "Avcıların en büyük sorunu, içlerindeki çürük elmaları temizleyememek. Bu tür olaylar, yasalara saygılı gerçek avcıları da zan altında bırakıyor" diye konuştu.

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