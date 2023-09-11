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Kemal ve Hüseyin’den Ironman Dünya Şampiyonası zaferi

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Triatlon sporunun en zorlu ve en prestijli yarışı “Ironman”de dünya şampiyonası yarışı Fransa, Nice kentinde gerçekleşti.
Kemal ve Hüseyin’den Ironman Dünya Şampiyonası zaferi

Dünyanın en iyi triatletlerinin yer aldığı yarışta 17 farklı ülkeden, 3000 sporcun mücadele etti.
40 yıldır Havai Kona’da yapılan Ironman Dünya Şampiyonası ilk kez Avrupa’ya taşındı ve Fransa Nice’te ilk kez gerçekleşen Ironman Dünya Şampiyonasında, ülkemizden Ares triatletleri Hüseyin Arhan ve Kemal Elektrikçi de mücadele etti.

BİR İLKE İMZA ATTILAR

3.8 kilometre yüzme ile başlayaN yarış, daha sonra 2500 metre yüklekliğe ulaşan toplam 180 kilometrelik bisiklet parkuru ile devam etti. Son olarak da 42.2 kilometrelik koşu parkurunda mücadele eden sporcular binlerce vatandaşın takip ettiği yarışta finişe ulaşmayı başardı ve bir ilke imza attılar.
Kemal Elektrikçi yarışı 12 saat 10 dakikada bitirirken, koşu parkurunda sağlık sorunları yaşayan Hüseyin Arhan pes etmedi ve 13 saat 40 dakikada kırmızı halıdan geçerek Ironman dünya şampiyonası madalyasının sahibi oldu.
Nice’teki yarışı kazanan ve 2023 Ironman Dünya Şampiyonu olan Fransız triatlet Sam Laidlow yarışı 8 saat 6 dakikada bitirirken, Ironman efsaneleri arasına giren, kariyerinde 3 dünya şampiyonluğunu bulunan Alman triatlet Jan Frodeno bu yarış ile kariyerini noktaladı.

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