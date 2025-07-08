Kendini emlakçı diye tanıtıp dolandırdı!

Girne’de kendini emlakçı olarak tanıtıp sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı.

Mayıs-Haziran 2025 ayları arasında, Girne’de, G.Ç.(K-36)’nin, yetkisi ve emlakçı olmadığı halde, dolandırmak kastıyla kendisini emlakçı olarak tanıtıp, iki ayrı şahsa ev kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunarak, depozito ve kira ücreti karşılığında konu şahıslardan toplam 1.000 Stg ile 270.820 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.