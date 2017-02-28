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Kendisine "yardım etmek isteyen" başka bir kullanıcıyla ilişkiye girecek

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Kendisine "yardım etmek isteyen" başka bir kullanıcıyla ilişkiye girecek
ABD'li Lena The Plug rumuzlu YouTube kullanıcısı, sitedeki kanalına 1 milyon kişinin abone olması durumunda seks görüntülerini yayınlama sözü verdi.

YouTube'da Lena The Plug rumuzunu kullanan 25 yaşındaki Lena Nersesian, sitedeki kanalında 1 milyon aboneye ulaşmak için çarpıcı bir teklifte bulundu.

Nersesian, 17 Ocak’ta ‘$EXTAPE AT 1 MILL’ (1 milyonda seks kasedi) başlıklı bir video yükleyerek, istediği abone sayısına ulaşabilmesi halinde kendisine 'yardım etmek isteyen' bir başka kullanıcı Adam22 ile cinsel ilişkiye girip bu görüntüleri paylaşma sözü verdi.

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Erotik görüntüleriyle bilinen Nersesian, videoda daha önce birçok porno firmasından teklif aldığını, ancak porno sektörünü kişisel olarak cazip görmediği için teklifleri reddettiğini belirterek, güvendiği bir partnerle yaşacağı seks görüntülerini paylaşmanın kendisi için sorun olmayacağını söyledi.

Nersesian’ın bu teklifinden kullanıcılardan bazıları mutlu olurken, bazıları da onu ahlaki sapkınlıkla suçlasa da 'vaat videosu' 1 milyon 500 binden fazla kez görüntülendi. Nersesian’ın şimdilik 150 bin abonesi var.

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