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Kıb-Tek: Devam eden çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile halkımıza durmadan hizmet vermeye devam edeceğiz

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), sosyal medya iddialarına yanıt olarak yaptığı açıklamada, “Son yılların en soğuk günlerinde, santrallerimize yapılan bakım ve yatırımlar sayesinde vatandaşlarımızın elektrik ihtiyacı kesintisiz karşılanmaktadır”
Kıb-Tek: Devam eden çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile halkımıza durmadan hizmet vermeye devam edeceğiz

 

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatine; 

Sosyal medyada çıkan bazı haberler ve ortaya atılan çeşitli iddialar doğrultusunda açıklama yapılma ihtiyacı hissedilmiştir. 
Son yılların en soğuk zamanlarını yaşadığımız bu günlerde, vatandaşlarımızın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi daha önceden santrallerimize yapılan bakımlar ve yapılan yatırımlar doğrultusunda kesintisiz sağlanabilmektedir.

Geçen yıl 380 MW bandında olan maksimum kış yükü bu yıl 456 MW’a ulaşmıştır. Enerji ihtiyacında bir yılda yaklaşık yüzde18 artış oluşmuştur. Başbakanlık önderliğinde doğabilecek enerji ihtiyacı öngörülerek, arızalı santrallerimiz tamir edilmiş ve yeni santrallerimiz devreye sokulmuştur. Öte yandan enerji tedariki sağlanan AKSA’ya kapasite artırımı verilerek, bölgelerde yaşanabilecek enerji eksikliğinin önüne geçilmiştir. KIB-TEK, halkımızın da gördüğü gibi tüm bölgelerde alt yapı çalışmalarını teker teker hayata geçirmekte, ekibimiz aralıksız olarak çalışmaktadır ve kurumumuzun yatırımları devam etmektedir. 

Öte yandan ülkemizin gelişmesine ve büyümesine bağlı olarak yakın zamanda ihtiyaç doğabilecek enerji ihtiyaçlarımı karşılamak adına yeni santral ihalesine çıkılacaktır. İhale çalışmaları yakın zamanda tamamlanacaktır ve yatırımlar devam edecektir. Türkiye’den getirilmesi planlanan kablo ile elektrik projesi için de teknik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. 

Görüldüğü üzere mevcut elektrik şebekesinin kapasite artırımları yapılmış, yeni projeler ise planlanan süreç içerisinde hayata geçirilmektedir. Santrallerimizin bakımları düzenli bir şekilde yapılmakta olup, yakıt tedarikleri tüm yakıt analizleri yapılarak, yakıt eksikliği yaşanmadan sorunsuz devam etmektedir. Bölgelerde yaşanan lokal arızalara karşı ekiplerimiz 24 saat sahadadır ve anında yapılan müdahaleler ile yaşanan arızalar kısa sürede giderilmektedir. 

Sonuç olarak KIB-TEK son zamanların en soğuk günlerini yaşamamıza rağmen yaptığı bakım, onarım ve yatırımlar ile halkımıza enerji sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklamaların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu sadece kötüleme ve popülizm amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Halkımız yürütülen bu karalama kampanyalarının doğru olmadığı kanaatinde olduğunu ve enerji sağlama noktasında yapılan çalışmaları gördüğü aşikardır. Bu noktada halkımızın yapılan bu açıklamalara itibar etmemesini rica ederiz. 

KIB-TEK devam eden çalışmaları ve yatırımları ile halkımıza durmadan hizmet vermeye devam edecektir.

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU

 

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