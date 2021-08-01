KIB-TEK:  Orman Dairesi Müdürü'nün açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) "Karşıyaka’daki yangının elektrik hatları nedeniyle çıkmadığını" duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan “KIB-TEK” açıklamasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun iddiaları reddedildi.

Karzaoğlu’nun "yangının elektrik hatlarından meydana geldiğini iddia etmesine karşın Elektrik Kurumu bunu yalanladı.

Açıklamada “Söz konusu yangın saat 12.30 civarında başlamış elektrik telleri de saat 13.08 de kopmuştur. Dolayısı ile yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddiasının doğru olmadığı, elektrik tellerinin kopmasının yangına sebep değil, yangının oluşturduğu sonuç olduğu ve yangın nedeni ile elektrik tellerinin koptuğu tespit edilmiştir” denildi.