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KIB-TEK ve Piyangolar için denetleme kurulu görevlendirildi

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  Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIBTEK) ve Piyangolar İdaresi ile ilgili medyada yer alan haberlerin doğru olup olmadığını araştırmakla görevlendirdi.
KIB-TEK ve Piyangolar için denetleme kurulu görevlendirildi

  Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIBTEK) ve Piyangolar İdaresi ile ilgili medyada yer alan haberlerin doğru olup olmadığını araştırmakla görevlendirdi.

 Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti: “ Temiz, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı benim için esastır. Devletimizin, halkımızın bir tek kuruşunun bile yanlış kullanılmasını engellemek durumundayız. KIBTEK ve Piyangolar İdaresi ile ilgili olarak bir süredir medyada yer alan çeşitli iddialar üzerine Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu bunların doğru olup olmadığını araştırmakla görevlendirmiş bulunuyorum. Halkımız rahat olsun; Bir yanlış yapıldığının saptanması halinde gereği ne ise yapılacaktır. Tutumumuz sadece bu iki yerle sınırlı kalmayacak kimsenin Devlet Kurumları’nı yıpratmasına, zan altında bırakmasına izin verilmeyecek, Devlet icraatları ve harcamaları ile ilgili olarak nerde bir sıkıntı varsa onun üzerine gidilecektir. “

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