Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun oldu

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmasının ertesi günü istfia eden Kubilay Özkıraç'ın yerine Gürsel Uzun atandı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmasının ertesi günü istfia eden Kubilay Özkıraç'ın yerine Gürsel Uzun atandı.

Dün akşam saatlerinde Özdemir Kalkanlı ismi öne çıktı.

Kalkanlı, kurum yönetimi ve siyasetin kurum içerisindeki faaliyetleri nedeniyle görev almaya temkinli yaklaştı. Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ile yaptığı değerlendirmenin ardından TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ismi öne çıktı.

Başbakan Üstel’in, diğer Kıb- Tek yönetim kurulu üyelerinin de istifasını istediği ve yeni bir yönetimi oluşturacağı öğrenildi.

Gürsel Uzun , 2023 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. Uzun, daha önce de Kalkınma Bankası ve Vakıflar İdaresi’nde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.