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KIB-TEK’e yakıt taşıyan gemi alıkonmadı: Yeni Yüzyıl gemisi KKTC’ye geliyor!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yakıt taşıyan Yeni Yüzyıl isimli geminin alıkonmasına dair iddialar asılsız çıktı. Geminin, 21 Ocak Salı akşamına kadar KKTC’de olması bekleniyor.
KIB-TEK’e yakıt taşıyan gemi alıkonmadı: Yeni Yüzyıl gemisi KKTC’ye geliyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yakıt taşıyan Yeni Yüzyıl isimli geminin alıkonmasına dair iddialar asılsız çıktı. Geminin, 21 Ocak Salı akşamına kadar KKTC’de olması bekleniyor. Kamuoyunda bazı siyasilerin dile getirdiği iddiaların aksine, gemiye yönelik herhangi bir alıkonma durumu söz konusu olmadığı gibi, Aziz İhsan Aktaş ile Güven Holding ortaklığına dayanan herhangi bir soruşturma da bulunmuyor.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre, KIB-TEK’e yakıt taşıyan ve bugün saat 19.00 itibarıyla yola çıkan geminin hava koşullarının elverişli olması durumunda 21 Ocak Salı akşamına kadar KKTC’ye ulaşması öngörülüyor. İddia edildiği gibi geminin seyrine müdahale edilmediği ve taşımanın planlandığı şekilde sürdüğü öğrenildi.

PROJE ORTAKLIĞI DOĞRU AMA SORUŞTURMA YOK

Kıbrıs Postası, kamuoyunda merak uyandıran Aziz İhsan Aktaş ile Güven Holding ortaklığı ile ilgili iddiaları araştırdı. İçkale’nin sahibi olan Aziz İhsan Aktaş ile Güven Holding’in sadece proje ortaklığı bulunduğu, bu proje ortaklığında Ali İhsan Aktaş'ın küçük ortak olduğu, proje yönetiminin tamamen Güven Holding'e ait olduğu ve herhangi bir soruşturmaya gerek husus bulunmadığı belirtildi. 

TIPIC RESMİ TEDARİKÇİ

Yaklaşık üç yıl önce, Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu İçkale firması, KKTC’ye akaryakıt temini konusunda gündeme gelmişti. Kasım 2022 itibarıyla Türkiye ile KKTC arasında imzalanan sözleşme ve protokoller kapsamında Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi (TIPIC) devreye girmişti. TIPIC, KIB-TEK’e yakıt sağlayan resmi tedarikçi olarak faaliyet gösteriyor ve Güven Holding de bu şirketin resmi tedarikçileri arasında yer alıyor.

Kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, sürecin hem KIB-TEK hem de tedarikçiler tarafından planlandığı şekilde devam ettiği ve herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Yeni Yüzyıl gemisinin KKTC’ye ulaşmasıyla, KIB-TEK’e yakıt temininde aksama yaşanmayacağı ifade edildi.

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