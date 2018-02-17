Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı İstanbul’da dalgalandı...Balkan Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul’da yapılıyor

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul’da düzenleniyor. Bir kez daha Kıbrıs Rum Kesimi atletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı altında İstanbul’da piste çıkacak KKTC ise yine izlemekle yetinecek

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul’da yapılacak. Ataköy’de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra, Balkan Atletizm Birliği üyesi 17 ülkeden 242 sporcu mücadele verecek. Yarışmada Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılım vizesi alma hakkı da kazanılacak. Bir kez daha Kıbrıs Rum Kesimi atletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı altında İstanbul’da piste çıkacak. KKTC ise her zaman olduğu gibi yine bu yarışları sadece izlemekle yetinecek.