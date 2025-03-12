  • BIST 10438.33
  • Altın 3433.313
  • Dolar 36.6052
  • Euro 39.9261
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nda görev dağılımı

» »
Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nda görev dağılımı
Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nda görev dağılımı

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen İcra Kurulu üyeleri, ilk İcra Kurulu toplantısını gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Güven Bengihan genel başkanlığında toplanan İcra Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

“Genel Başkan Güven Bengihan, As Başkan Mehmetali Güröz, Genel Sekreter Rifat Tuğsal, Mali İşler Sorumlusu Serman Yiğit, Dışilişkiler Sorumlusu Mehmet Oytam, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu Şaziye Şaban, Toplu Sözleşmeler ve Hukuk İşleri Sorumlusu Emete Taşkan, Örgütlenme, Grev, Eylem Koordinasyon Sorumlusu Çağın Oytaç,
İcra Kurulu üyeleri Ülfet Kral, Gökhan Tozan, Muzaffer Sevim, Onay Hacıküçük, Ahmet Kocayiğit, Hüda Avşaroğlu”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Zeki Çeler: Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:39
  • Pegasus İşten Çıkarma Davasını Kaybetti: 40 İşçiye 12 Aylık Tazminat ve İşe İade Kararı11 Aralık 2023 Pazartesi 09:41
  • Asgari ücret.... "Ülkedeki emekçileri adadan kovma cüreti kabul edilebilir değil"10 Aralık 2023 Pazar 12:51
  • Ersoy: Özel Sektörde Büyük Bir Emek Sömürüsü Var31 Ekim 2023 Salı 13:54
  • İşverenler Sendikası’ndan açıklama!11 Temmuz 2023 Salı 07:39
  • Ahmet Serdaroğlu: "Masada HP üzerinde talep edeceğiz”05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:02
  • 14.00-16.00 saatlerinde dışarıda çalışmak yasak!01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:23
  • Özkızan: Bu Ülkenin En "Vasıfsız" Kesimi, Sermayedir!28 Temmuz 2022 Perşembe 08:15
  • Burası KKTC... Asgari Ücrete 2 Bin 500 TL, Vekile ise 24 Bin TL artış geliyor...12 Temmuz 2022 Salı 09:55
  • Emek Platformu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Feshedilsin!09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti