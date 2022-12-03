Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Söyleşi Gerçekleştirdi

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yardım programı kapsamında finanse ettiği Sivil Büyü tarafından desteklenen Günümüzde Adet Projesi'nin Bilgilendirme Paneli ve Söyleşi etkinliği 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Çalışma, "Adet Yoksulluğu" olarak bilinen, bireylerin adet dönemlerinde ped, tampon gibi hijyen ürünlerine erişiminin kısıtlı olması konusuna; ayrıca, temiz ve güvenli kişisel temizlik kullanım alanlarına ve adet konusunda yeterli bilgiye erişimin kısıtlı olması konusuna eğilmekte ve bu çerçevede faaliyetler yürütmektedir.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilgilendirme Paneli ve Söyleşi etkinliğinde çeşitli sivil toplum örgütü ve kurum temsilcileri ile bilgi paylaşımı yapılması ve olası işbirliklerinin konuşulması hedeflendi.

Moderatörlüğü KISAD Asbaşkanı Türkan Fikretler’in yürüttüğü panelde; Op. Dr. Buse Kurtdereli, Adet Dönemi ve Adet Dönemi ile İlişkili Hastalıklar; Avukat Mine Atlı, Okul Müfredatında Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Eğitim; Uzman Fizyoterapist Münevver Özakalın, Adet Döneminde Fizyoterapi ve Psikosomatik Etkiler; Uzman Psikolog Refika İnce, Çocuklara Adet Konusu ile İlgili Yaklaşım; Doç. Dr. Kerem Teralı, Adet ile İlgili Bozukluklar ve İlaç Tedavileri; Burcu Okur, Mülteci Kadınların Adet Dönemlerinde Yaşadıkları Zorluklar konularındaki konuşmaları ile yer aldılar. Konuşmaları, katılımcıların soru ve yorumları takip etti. Etkinlik, panelistlere teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Günümüzde Adet Projesi, adet ve ilişkin konuların konuşulmasını sağlayarak farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla; bilgilendirme toplantıları, panel ve söyleşilere ek olarak, sosyal medyada bilimsel veri paylaşımı, yine sosyal medyada kanaat önderleri aracılığıyla adete ilişkin bilginin ve kişisel deneyimlerin paylaşımı, birçok kesime hitap etmeyi amaçlayan Herkes için Adet Kitapçığı’nın dijital olarak dağıtılması ve kamusal alanda geçici yerleştirmeler faaliyetlerinden oluşmaktadır. Çalışma hakkında daha detaylı bilgi için, derneğe, sosyal medya hesapları KISAD ve kisad.org adreslerinden ulaşılabilir.