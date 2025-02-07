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Kıbrıs kışın en soğuk günlerini yaşıyor!

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Kıbrıs, kışın en soğuk günlerini yaşıyor…
Kıbrıs kışın en soğuk günlerini yaşıyor!

Kıbrıs, kışın en soğuk günlerini yaşıyor…

Bugün başkent Lefkoşa’da en yüksek sıcaklık 9.9 derece olurken, termometreler mevsim normallerinin altında kaldı. KKTC’nin birçok noktasında da gündüz en yüksek sıcaklık 9.2 ila 12 derece arasında değişiklik gösterdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (8-14 Şubat) Kıbrıs, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

9 Şubat Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmur, sabah saatleri de yer yer don olayı bekleniyor.  10-11-12 Şubat günlerinin de yer yer sağanak yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

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