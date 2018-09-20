Kıbrıs kültürü zivaniyamızı tatmanız için en önemli bir fırsat

Bugün Mehmetçik Belediyesi olarak yeni bir farkındalık ve yeni bir etkinlik düzenliyoruz. Bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo ekonomik olarak kalkınmasında yapılması gerekenleri hakkı ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Üçüncü Cittaslow kent olan Mehmetçik Belediyesi Cittaslow kent olmanın gereklerini en iyi bir biçimde yerine getirip uygulamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Convivium Galatya adı ile kurulan Slow – Food birliğimiz de Slow –Food prensib ve ilkelerine bağlı olarak çalışmalarına başlamıştır. Slow Food, Carlo Petrini önderliğinde 1986 yılında harekete geçen bir avuç İtalyan'ın başlattığı, 1989 itibarı ile Avrupa'da yapılanmaya başlayan ve bugün de 120'yi aşkın ülkede 100 binin üzerinde üyesiyle uluslararası nitelik kazanmış bir hareket. En kaba ifadesiyle "fast food"un temsil ettiği değerleri, yine gıda üzerinden sorgulayan ve siyasetini gıdanın geleceği üzerinden ifade eden bir hareket. Biz de Convivium Galatya Slow-Food birliği olarak olaylara iyi, temiz ve adil perspektiflerden bakıyoruz. İşte bu perspektife bağlı kalarak ülkesel ve yöresel yeme-içme kültürünün daha da farkına varılarak ve yerel mutfağa bağlı kalınarak sahip çıkılarak sürdürülmesini sağlayıp sağlıklı bir yaşam ve beslenmenin yanısıra üretimi destekleyecek bir perspektif ile hareket ediyoruz.

İşte bu anlayış ile ülkemizde ilk kez sosyo-ekonomik ve soysal yaşam içerisinde önemli bir yeri olan üzüm ürünü zivaniya’ nın tanıtılması ve sahiplenilmesi yanında üretiminin artırılması, özendirilmesini sağlamak için ilk kez Convivium Galatya Slow Food olarak ZİVA FEST adı ile 6 Ekim Cumartesi günü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Zivaniyamız yalnızca Mehmetçik köyündeki üreticileri kapsamamaktadır. Kıbrıs’ın genelinde bu sağlıklı ürünü üreten tüm üreticilerimizi kapsamaktadır. Ve zivaniya üreten üreticilerimizin de stant açması için onlara çağrımızı yineliyoruz. Her yıl daha da güçlü bir ZİVA FEST için de ilk adımımızı atıyoruz. Sorumluluğumuzun da bilincinde hareket ederek herhangi bir popülist yaklaşıma girmeden etkinliklerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz ZİVA FEST’ te üzüm ürünlerinin tanıtımı, ürünlerin tadımı ve satışı gerçekleşecektir. Yalnız üzüm ve üzüm ürünlerini kapsayacak festivalimizde zengin müzik ve eğlencelerin yanı sıra gün içerisinde yapılacak duyurular ile ürünlerin satışında özel indirimler uygulanacaktır. Ve diğer önemli bir imajımız ise Mitolojide yer alan Kral Pygmalion ile bir heykel olan Galatya’ ya sonradan Ana Tanrıça Afrodit’in can vermesi sonucu Pygmalion’un Galatya’yı öperek hayat bulması sonucu dünyaya gelen çocuklarına Baf’ adının verilmesi efsanesinin anlatılması yer alıyor. Bu yıl ilk kez Pygmalion ve Galatya’ nın öyküsünün anlatılacağı heykelimiz de görülebilecektir.

6 Ekim Cumartesi günü tüm halkımızı Mehmetçik Balanokko meydanında düzenleyeceğimiz ZİVA FEST’ te bekleriz. Üzüm ürünlerimizin tadımı ve satışı ile Kıbrıs kültürü zivaniyamızı tatmanız için en önemli bir fırsat.