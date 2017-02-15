Kıbrıs müzakerelerinde 'Enosis' krizi sürüyor

Kıbrıs meclisi, 'Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması' yönünde aldığı kararının ardından Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün Kıbrıs müzakerecisi Özdil Nami ile Rum tarafından Andreas Mavroyannis'in yapmayı planladığı görüşme iptal edildi.

Taraflar, Kıbrıs'ta süregelen müzakereler çerçevesinde son olarak geçen hafta salı günü bir araya gelmişti. Müzakerecilerin, liderlerin perşembe günü yapılması beklenen görüşmesine hazırlık amacıyla bugün bir araya gelmesi planlanmıştı.

Akıncı'dan 'Enosis kararına karşı girişimde bulunun' çağrısı

KUZEY KIBRIS'TAN KARARA İPTAL İSTEMİ

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide aracılığıyla kararın iptali için Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten girişimde bulunmasını istemişti.

Akıncı ayrıca perşembe günü yapılması planlanan liderler düzeyindeki görüşmeye kadar Anastasiadis'in ne yapacağını görmek istediğini belirterek, "Bu toplantıya giderim ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz" ifadesini kullanmıştı.

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Kıbrıslı Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti.

Kaynak: Sputnik