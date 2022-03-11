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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Fukushima felaketin yıldönümünde basın açıklaması yayınladı

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Açıklamada "Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, bir Akdeniz ve nükleer silahlardan arınmış bir dünya için hem Kıbrıs’ta hem de yurtdışındaki tüm kesimlerle sesini birleştiriyor! " denildi.
Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Fukushima felaketin yıldönümünde basın açıklaması yayınladı

Kıbrıs’ın her iki yanındaki siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin, örgütlerin oluşturduğu Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform Japonya, Fukushima’da Nükleer Santralde meydana gelen felaketin yıldönümünde basın açıklaması yayınlandı açıklama aşağıda:

 

FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİDEKİ FELAKETİN YILDÖNÜMÜNE İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI

 

Japonya, Fukushima’da Nükleer Santralde meydana gelen felaketin üzerinden 11 Mart 2011’den bu yana on bir yıl geçti. Tesis, 9 derecelik (Richter ölçeği) bir depremin ve bunun sonucunda meydana gelen tsunaminin etkisine dayanamadı. Bu tür olaylar, her zamanki kazalar olarak kabul edilebilir mi? Sismojenik alanlarda nükleer santral inşa etmek ne kadar riskli ve neden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmiyorsunuz? Tartışma Akkuyu örneğinde geçerlidir.

 

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Kıbrıs’ın her yerinden örgütlerden oluşuyor. Birkaç yıldır Türkiye’nin güney kıyısında, adamıza çok yakın olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatı devam etmekte olan risklere karşı toplumun farkındalığını artırıyor ve santralin 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesisin güvenlik sistemlerinde meydana gelebilecek bir arızanın veya depremin etkisi yüksek risk oluşturmaktadır. Akkuyu’ya Ankara’dan çok daha yakın olan Kıbrıs için sonuçlar kaçınılmaz olarak felaket olacaktır. Bölgemiz siyasi olarak istikrarsız ve bu da riskleri önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, bir nükleer santralin günlük olarak işletilmesi bile, radyoaktif atıkların bertarafı ve deniz suyunun termal kirliliği nedeniyle insanlar, su yaşamı ve genel olarak çevre için bir tehlike oluşturmaktadır. Kesin olmak gerekirse, nükleer gücün “barışçıl kullanımı” terimi anlamsızdır.

 

Rusya’nın ülkeyi işgali sonrasında Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler ve Zaporizhzhia nükleer santralinde çıkan yangın hepimizin karşı karşıya olduğu nükleer tehdidin altını çiziyor. Avrupa’nın Ukrayna’daki en büyük nükleer santrali Zaporizhzhia, Rus askeri güçleri tarafından ele geçirildi ve Ukrayna acil servisleri, Zaporizhzhia NPP’nin Energodar’daki eğitim binasında çıkan yangının söndürüldüğünü doğrulamasına rağmen, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki “ciddi durum nedeniyle olay ve acil durum merkezini 7/24 tam müdahale moduna” geçiriyordu.

 

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, bir Akdeniz ve nükleer silahlardan arınmış bir dünya için hem Kıbrıs’ta hem de yurtdışındaki tüm kesimlerle sesini birleştiriyor! Dahası tüm ülkeleri Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya, onaylamaya ve saygı duymaya çağırırız.

 

KIBRIS NÜKLEER KARŞITI PLATFORM

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