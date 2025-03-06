Kıbrıs Sigorta'da Yönetim Krizi: Devasa Giderler, Düşük Kar!

Kıbrıs Sigorta'nın 2024 yılında 15,1 milyon TL net teknik karı olmasına rağmen, yüksek personel ve genel giderler, kötü yönetim ve trafik sigortasındaki zarar (13,8 milyon TL) nedeniyle mali yapısı

sürdürülebilir değil.



EK GELİRLER DURUMU MASKELİYOR ANCAK YAPISAL SORUNLAR DEVAM EDİYOR.

Uzmanlar, devletin yönetimi yeniden yapılandırması ve mali disiplini sağlaması gerektiğini belirtiyor.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yönetim kurulunun usulsüz maaşlar aldığını ve hükümetin kamu kaynaklarını yönetmede liyakatsiz olduğunu savunarak sorumluların görevden alınmasını istedi.

Solyalı, kamu iştirakli sigorta şirketlerinde hükümetin kamu kaynaklarını yönetmedeki liyakatsizliğinin ve siyasi bağlantılarla verilen ayrıcalıkların sektörü çöküşe sürüklediğini vurguladı.