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Kıbrıs Türk Futbolu’nda şike mi var?

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Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulu dün oynanan ve Girne Halk Evi’nin iki penaltI golüyle 2-0 galip geldiği maçın ardından sert bir bildiri yayınlayarak tepki gösterdi.
Kıbrıs Türk Futbolu’nda şike mi var?

Yayınlanan bildiri şöyle :

KIBRIS TÜRK FUTBOLU’NDA ŞİKE Mİ VAR?
Bugün oynanan Yonpaş Dumlupınar - Girne Halk Evi karşılaşması Kıbrıs Türk Futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.
Ülke futbolumuzun kaderinin kulüplerin emekleriyle değil karanlık güçler tarafından şekillendirildiğine inanmamıza neden olan bugünkü karşılaşmanın piyonu hakem Hakan Muhtaroğlu olmuştur.
KTFF’nun ülke gençliğinin sağlıklı gelişmesi için elinden geleni yapmasına karşın maalesef bir takım karanlık güçler piyon olarak kullandıkları hakemlerle hem ülke kulüplerini hem de KTFF’nun emeklerini sıfırlamaktadır.

Hakem seminerlerinde hatalı penaltı kararlarına örnek teşkil edecek iki penaltı kararı ile takımımızın kaderi ile oynayan Hakan Muhtaroğlu’nun bugünkü kararlarını ‘hata’ olarak nitelendirmek saflık olacağından ortada ciddi bir ŞİKE şüphemizin olduğunu tüm futbol kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.
Bu yazıyı KTFF’nun bir ihbar olarak değerlendirmesini ve Hakan Muhtaroğlu’nun bugünkü maçta hakem olarak belirlendiği günden itibaren kimlerle telefon görüşmeleri yaptığını, yüz yüze görüşmeler yaptığını, maçtan bir gün önce kimlerle buluşup neler konuştuğunun araştırılmasını talep ediyoruz.
Artık onlarca milyonların döndüğü liglerimizde Hakan Muhtaroğlu gibi şaibeli hakemlerin değil, temiz, kafalarda soru işareti bırakmayan ve iyi niyetli profesyonel hakemlerin görev almasını ümit eder, KTFF’nun da takımımız aleyhindeki bugünkü operasyonun üstünde hassasiyetle durup bir suç tespit etmesi halinde en ağır şekilde cezalandırmasını talep ederiz.

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