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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nden TAK'a "Elçlik Protestosu Sansürü" protestosu

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KTOEÖS geçtiğimiz gün TC Elçiliği önünde yaptığı eylemi takip etmeyen devlet ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) tepki gösterdi. 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nden TAK'a "Elçlik Protestosu Sansürü" protestosu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) geçtiğimiz gün TC Elçiliği önünde yaptığı eylemi takip etmeyen devlet ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) tepki gösterdi. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazeteciler Birliği, haberin takip edilmediği gibi, haberinin de yayınlanmadığını belirterek, "Basın kuruluşlarının görevi, kamu yararını gözeterek her kesimin sesini duyurmak ve toplumun bilgiye erişimini sağlamaktır" dedi. 

"Gazeteciler Birliği olarak, TAK’ın KTOEÖS eylemini haber yapmama kararını endişeyle karşılıyoruz. Bu durum, medya etiği ve basın özgürlüğü açısından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, tüm basın kuruluşlarını, gazetecilik meslek ilkelerine bağlı kalarak halkın haber alma hakkını korumaya davet etti.

Açıklama şöyle: 

"Basının temel görevi, halkın doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye erişimini sağlamaktır.

Bu görev, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma özgürlüğüyle doğrudan bağlantılıdır.

Ancak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemin, resmi haber ajansı TAK tarafından takip edilmemesi ve haberleştirilmemesi, bu özgürlüğün ihlal edildiğini göstermektedir.

Basın kuruluşlarının görevi, kamu yararını gözeterek her kesimin sesini duyurmak ve toplumun bilgiye erişimini sağlamaktır.

Haber alma ve ifade özgürlüğü, çağdaş demokrasilerin temel taşlarından biridir. Bir olayın kamuoyundan gizlenmesi veya görmezden gelinmesi, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına yapılan bir müdahaledir.

Gazeteciler Birliği olarak, TAK’ın KTOEÖS eylemini haber yapmama kararını endişeyle karşılıyoruz.

Bu durum, medya etiği ve basın özgürlüğü açısından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır.

Bir haber ajansının, özellikle de resmi bir ajansın, toplumun farklı kesimlerinden gelen sesleri sansürleme hakkı yoktur.

Bundan dolayı TAK nezdinde girişimde bulunarak rahatsızlığımızı dile getirdik.

Ayrıca temsilcimiz Artun Çağa’nın da konuyla ilgili ayrıntılı araştırma yapmasını istedik. 

Tarafsız ve bağımsız habercilik anlayışına gölge düşüren bu tür uygulamalar, halkın güvenini zedelemekte ve basının saygınlığına zarar vermektedir.

Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik ilkelerinin korunması, demokrasinin sağlıklı işlemesi için hayati önem taşımaktadır.

Tüm basın kuruluşlarını, gazetecilik meslek ilkelerine bağlı kalarak halkın haber alma hakkını korumaya davet ediyoruz.

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir haber ajansı olan TAK’ın, toplumun tüm kesimlerinin sesini duyurması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, bu tür ihlallerin tekrar etmemesi için yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Gazeteciler Birliği olarak, basın özgürlüğünü savunmaya ve halkın haber alma hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

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