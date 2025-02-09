Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi Girişimini Memnuniyetle Karşılamaktadır

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, UNFICYP Misyon Şefi ve Kıbrıs Özel Danışmanı Muavini Sayın Colin Stewart’ın ev sahipliğinde 20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Nikos Hristodulidis tarafından önerildiği bildirilen, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında gençlik alanında bir iki toplumlu teknik komitenin kurulması yönündeki girişimi memnuniyetle karşılamaktadır.

Yetki alanı ve katılımı yalnızca Kıbrıs gençliği ile sınırlı olacak bir komitenin oluşturulması, her iki toplumun gençlerine yönelik güven artırıcı önlemlerin bizzat gençler tarafından belirlenebileceği, tartışılabileceği ve ele alınabileceği bir platform sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Kıbrıs’taki gençlerin güçlendirilmesine de katkı sunacaktır. Gençlerin, kendileri için önemli olan konuları tanımlama ve ele alma süreçlerine aktif ve doğrudan katılımı uzun süredir ya sınırlı kalmış ya da tamamen eksik olmuştur ve bu konulara ilişkin alınan kararlar, çoğu zaman gençlerin doğrudan katkısı olmaksızın şekillenmiştir. Başta kültürel miras ve eğitim olmak üzere iki toplumlu teknik komitelerin bugüne kadar gösterdiği muvaffakiyet değerlendirildiğinde gençlik alanında yapılacak potansiyel çalışmalar bizlerde heyecan uyandırmaktadır.

Kıbrıslı Türk gençlik STÖ’lerinin çatı kuruluşu olarak Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, bu komitenin gençlerin katılımını ana akım diyalog ve karar alma süreçlerine taşıma potansiyelini de taksir etmektedir. Bu doğrultuda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderleri, söz konusu girişimi önceliklendirerek hayata geçirme çabalarını artırmaya çağırıyoruz. Bu teknik komitenin, her iki taraftan uzmanlar ve deneyimli gençlik çalışanları ile birlikte oluşturulmasını beklemekteyiz. Zira, gençlik kuruluşları arasında tesis edilecek diyalog, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından azami öneme sahiptir. Gençlik kuruluşlarına yönelik yapısal destek, bu türden girişimlerin etkinliği ve uzun vadeli başarıya ulaşması için önem taşımaktadır.

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, bu girişimi memnuniyetle karşılamaktadır ve hayata geçirilmesi için yetkililere destek vermeye hazırdır.

Doruk Günalp

Dış İlişkiler Sekreteri

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu