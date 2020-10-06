Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu okullarda uygulanmak üzere bazı tedbirler önerdi.

Pediatri Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ek tedbirlerin olumlu sonuç vermesi ve günlük vaka sayılarında görülen ciddi düşüş neticesinde 1 Ekim tarihinden itibaren okulların da yaş gruplarına göre kademeli olarak açılmaya başlanmış olmasını oldukça önemli ve pozitif bir gelişme olarak kabul etmekteyiz” denildi.

Açıklamada okullarda daha emniyetli koşulların oluşturulması, daha güvenli eğitim olanaklarının sunulması ve çocukların sağlığını gözetmek bakımından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu rehberler temel alınarak bazı önerilerde bulunuldu.

“SICAKLIK ÖLÇÜLMELİ”

“Okula girerken tüm öğrencilerin ve çalışan personelin vücut sıcaklığı günlük olarak ölçülmelidir. Bir giriş noktasından en fazla 250 öğrenci okula alınmalıdır” denilen açıklamada, hasta çocukların okula yollanmaması konusunda ailelere kesin bilgi verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ateş, öksürük burun akıntısı olan çocuk okula yollanmamalı, nedeni okula bildirilmeli, etrafta Covid-19 tanısı alan birey olması durumunda okul yönetimine haber verilmelidir. Kişisel hijyen bakımından çocuklarımızın yanında en az iki yedek maske ve el dezenfektanı bulunmasında yarar vardır.”

Acil durumlar dışında okula giriş çıkışlar kapatılması gerektiği dile getirilen açıklamada, herhangi birisinin okulda PCR testi pozitif bulunması durumunda Sağlık Bakanlığı’na haber verilerek gerekli prosedürler uygulanması gerektiği kaydedildi.

“Okulda toplu yapılan aktiviteler, gezi, tiyatro, piyes gibi etkinlikler yapılamaz” denilen açıklamada şu öneriler de yer aldı:

“Her öğrencinin kullanacağı sıra ve eşyalar isimlendirilmeli, iki metrekareye 1 öğrenci düşecek ve sınıflarda en fazla 20 öğrenci olacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Sınıf havalandırılmasına özellikle önem verilmeli ve pencereler sürekli açık tutulmalıdır. Merkezi klimalar ve havalandırma sistemleri kullanılmamalıdır. Okul oyun alanları kullanılmamalıdır. Yapılabilecek dersler uygun hava koşullarında okul bahçesinde yapılmalıdır.

Ders sırasında öğrencilerin tuvalete gidişleri azaltılmalıdır. Birden fazla öğrenci aynı anda tuvalete gitmemeli ve teneffüslerde tuvaletlerde denetleme amacıyla görevli olmalıdır. Her teneffüs öncesi ve sonrası bu alanlar temizlenmelidir. Temizlenecek bölgeye göre, sert yüzeylerde uyumlu ise 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Çamaşır suyu kullanılamayacak yüzeylerde yüzde 70 alkol kullanılabilir, temizlik sonrası ortam havalandırılmalıdır.

Kapı kolu, masa sandalye yüzeyleri su ve deterjanla yapılıp takiben 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu ile sulandırılıp silinerek yüzey temizliği yapılmalıdır.

Personel ve veliler okula çocukların bırakıldığı dönemde sosyal mesafeye dikkat etmelidir. Okul servisleri ile okula gelen çocukların araçlarında kapasitenin yüzde 50’sini aşmayacak şekilde öğrenci alınmalıdır. Otobüse binmeden önce her öğrencinin ateşi ölçülmeli ve el dezenfektanı ile araç içerisinde el temizliği yapılmalıdır. Otobüste bulunan öğrenci, şoför ve refakatçi bulunuyorsa, herkes maske takmalıdır.

Okulda bulunan oyuncaklar ve eğitim araç gereçlerinin ortak kullanımına izin verilmemesi gereklidir. Gerekli temizlik ve hijyen kurallarına göre bazı gereçlerin temizliği yapıldıktan sonra kullanılmalı, ancak ortak kullanıma izin verilmemelidir. Çocuk kitapları el dezenfeksiyonunu takiben kullanılabilir.

Gruplar halinde kullanılmalı ve aralarda temizliği yapılmalıdır. Öğrencilerin yiyecek paylaşımına izin verilmemelidir. Satılan yiyecekler ambalajlı olmalıdır. Bu mekânlarda el dezenfektanları bulundurulmalıdır.

“PERSONEL VE ÖĞRENCİLER MASKE TAKMALI, SINIFLAR HAVALANDIRILMALI”

Okulun tüm çalışanları maske kullanmalıdır. Öksürük, hapşırık esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, mendil hemen çöpe atılmalıdır. Mendil yok ise, ağız ve burnu kapatmak için eller değil dirsek iç yüzü kullanılmalıdır.

Tüm çocuklar maske takmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü önerisi uyarında beş yaş altı çocuklar okula girip çıkarken maske takmalı, ancak bu yaş grubunda dersler süresince maske kullanımı zorunlu kılınmamıştır. Bu yaş grubunda sosyal mesafeye uyulması ve sınıfların havalandırılması son derece önem taşımaktadır. Covid şüphesi olan çocukların saptanması durumunda, önceden belirlenmiş bir bekleme odasına alınmalı ve izole edilmelidir. Bu sırada kişisel koruyucu ekipman kullanan bir eğitici kendisine eşlik etmelidir”