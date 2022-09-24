Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu Yapıldı

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr.Figen Gülen İnce, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Kemal Kararlı yaptı. Genel Kurul 55 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu 24 Eylül 2022 tarihinde KTTO üyeleri ve üyemiz olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Dr. Özdemir Berova eski Sağlık Bakanlarımız Dr. Gülsen Bozkurt ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr.Figen Gülen İnce, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Kemal Kararlı yaptı. Genel Kurul 55 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Ömer Taşargöl oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu:

Dr. Erol Barçın

Dr. Sinem Şığıt İkiz

Dr. Çiğdem Bakkaloğlu

Dr. Leman Havuzsalim

Dr. Faika Deniz

Dr. Ergün Ökçün

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Kamuran Arıkbuka

Dr. Zeynep Taşargöl

Dr. Fatma Deniz

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Dr. Güzin Zekican

Dr. Yonca Morris

Dr. Gülsen Bozkurt

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Figen Gülen İnce

Dr. Minel Özen

Dr. Kayhan Erbilen

Saygılarımla,

Dr. Figen Gülen İnce

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Genel Kurulu

Divan Başkanı