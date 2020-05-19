  • BIST 101.983
  • Altın 379,206
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kıbrıs Üniversiteler Birliği:''Öğrenciler harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvuruyor,“üniversitelerin geleceği tehdit altındadır”

» »
Kıbrıs Üniversiteler Birliği:''Öğrenciler harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvuruyor,“üniversitelerin geleceği tehdit altındadır”
Kıbrıs Üniversiteler Birliği:''Öğrenciler harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvuruyor,“üniversitelerin geleceği tehdit altındadır”

Üniversiteler Birliği (KÜB), KKTC Hükümeti’nin üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske attığını ileri sürerek, acil önlemler alınmaması durumunda yalnızca üniversitelerin değil, yükseköğretim alanın yarattığı katma değerden etkilenen tüm ülke ekonomisinin ciddi bir dar boğaz ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

KÜB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili Üniversiteler Birliği’nin, hükümet, muhalefet partileri ve YÖDAK’ı bilgilendirdiği ve öneriler sunduğu ifade edildi.

Buna rağmen Bakanlar Kurulu’nun “Kısmi Çalışma Kararnamesi’nde” üniversiteleri kapsam dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, üniversitelerin yaşadığı sıkıntıların KKTC ekonomisini de etkileyeceği ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun üniversite kampüslerindeki faaliyetlerini durdurduğu belirtilen açıklamada, önemli sayıda öğrencinin harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvurduğu kaydedildi ve “üniversitelerin geleceği tehdit altındadır” denildi.

Üniversiteler Birliği açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ayrıca, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Hukuk Komitesinden alınan hukuki görüşe göre;

15 Mayıs 2020 tarih ve 84 sayılı olarak yayınlanan, KKTC Resmi Gazetesinde yer alan 66-2020 sayılı kararında yer alan “14 Mart 2020 tar ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında hiçbir çalışanı için işten duruş bildirgesi veremeyecek ve işten durduramayacaktır” hükmü; “KKTC Anayasasının, Madde 161 (3) gereği yasalar resmî gazetede yayınlanmadıkça yürürlüğe girmez dolayısıyla yasalar yasa koyucu yasaya herhangi bir yürürlük tarihi koymamışsa yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler” maddesi ve Müktesep Hakkın korunması ilkesi esasına yönelik yasaların geçmişe dönük işletilemez usulü uyarınca, ilgili kanun hükmünde kararname maddesi hükümsüzdür.” Açıklamada gerekli önlemlerin acilen alınmasının elzem olduğu kaydedildi ve önerileri şöyle aktarıldı: “

1. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle hizmet veremeyen ve bu süreçte hizmetine ihtiyaç duyulmayan yönetsel personelin aynı işi farklı sektörlerde yürüten kişilere sağlanan haklardan yararlandırılmaları evrensel olarak “Eşitlik” ilkesinin gereğidir. İlgili çalışanlarımızın da “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamına alınması şarttır.

2. Üniversitelerin, çalışan başına 500 TL’lik “Çalışan Prim Desteğinden” yararlandırılması,

3. Üniversitelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan Sosyal Sigorta Pirim ödemelerinin ötelenmesi ve ödemlerin 202 Ocak ayından itibaren bir yıllık takvim doğrultusunda aylık taksitlerle ceza uygulanmaksızın ödenmesine imkân sağlanması,

4. Üniversitelerin, “Kısmi Çalışma Kararnamesi” kapsamına dahil edilmesi.”

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı İle LTB Gençlik meclisi üyeleri gençlerin bayramını kutladı19 Mayıs 2020 Salı 15:39
  • DP Gençlik Kolları: “Yangınlar konusunda birine suç atmaktansa, bu gibi olaylardan ders almak, geleceği, gençliği, memleketi düşünmek gerekir”19 Mayıs 2020 Salı 15:38
  • Amcaoğlu: “Son ekonomik verilere bakıldığında, KKTC’nin mali geleceği için hayli umutluyum”19 Mayıs 2020 Salı 15:36
  • Kalecik Valya Mevkiinde Yangın Çıktı19 Mayıs 2020 Salı 15:34
  • Ani Ölüm (Gelişme)19 Mayıs 2020 Salı 15:31
  • Gönyeli'de güpe gündüz bisikleti çaldılar, kameraya yakalandılar! (VİDEO)19 Mayıs 2020 Salı 15:13
  • KKTC'de yangına karşı kurulan kameralar çalışmıyor!19 Mayıs 2020 Salı 15:07
  • Belediye Başkanı Sennaroğlu yine serbest kaldı19 Mayıs 2020 Salı 14:58
  • Arucad KKTC Vatandaşı Ya Da Lise Eğitimini KKTC’de Tamamlayan TC Uyruklu Öğrencilere Sınavsız % 75 Burs Vereceğini Duyurdu19 Mayıs 2020 Salı 14:50
  • Maaşlar ne zaman ödenecek! Kesintiler ödenecek mi?19 Mayıs 2020 Salı 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti