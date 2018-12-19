  • BIST 91.952
  • Altın 213,383
  • Dolar 5,3162
  • Euro 6,0624
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.

» »
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Dome Hotel’in işletmesinin 2008’de imzalanan bir işletme sözleşmesiyle 15 Mayıs 2008 ile 14 Mayıs 2018 dönemi için 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, geçen 10 yıllık sürede Dome Hotel’in gelirinden Dayanışma Turizm Ltd. tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne aktarılan toplam kâr payının 1 milyon 32 bin 489 TL olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 300 personel denetlendi, 79'u mesai başlangıç bitiş saatlerine uymuyor!19 Aralık 2018 Çarşamba 14:39
  • Hasta Hakları Derneği, hak temelli izleme için harekete geçiyor19 Aralık 2018 Çarşamba 14:30
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.19 Aralık 2018 Çarşamba 14:25
  • Kamu-İş ile KTAMS eylem uyarısında bulundu19 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  • “Şahane Düğün” kadın sığınma evi için yeniden sahneleniyor19 Aralık 2018 Çarşamba 14:15
  • Meclis’teki bütçe görüşmeleri devam ediyor19 Aralık 2018 Çarşamba 14:10
  • LTB 93 iş yerini denetledi19 Aralık 2018 Çarşamba 14:05
  • YDP Dikmen’de selzedelere yardımda bulundu19 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
  • En çok yağış Akıncılar’da kaydedildi19 Aralık 2018 Çarşamba 13:55
  • “Yerli Ürünler Haftası” ilkokullarda düzenlenen etkinliklerle kutlandı19 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti